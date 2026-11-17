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17.11.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagvormittag leichter
Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Lonza-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 669,40 CHF.
Das Papier von Lonza gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 669,40 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'142 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Lonza-Aktie bis auf 668,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 670,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'712 Lonza-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 675,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 0,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (454,60 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lonza-Aktie mit einem Verlust von 32,09 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,72 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lonza-Aktie in Höhe von 18,44 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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