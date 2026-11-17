Um 16:28 Uhr ging es für die Lonza-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 665,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'028 Punkten liegt. Die Lonza-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 663,60 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 670,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 42'464 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 675,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,53 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 46,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,72 CHF belaufen.

Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,44 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

Lonza-Aktie im Plus: Technologie zur Überwindung der Blut-Hirn-Schranke an CMS lizensiert

Lonza-Aktie kaum verändert: Bertha Steinmetz Vilela wird neue Personalchefin

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor einem Jahr verdient