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17.11.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lonza-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 665,40 CHF ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die Lonza-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 665,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'028 Punkten liegt. Die Lonza-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 663,60 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 670,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 42'464 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 675,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,53 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 46,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,72 CHF belaufen.
Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,44 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Lonza am 17.11.2026
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