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17.11.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 667,00 CHF ab.
Um 12:28 Uhr ging es für die Lonza-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 667,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'094 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Lonza-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 665,80 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 670,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 10'997 Lonza-Aktien.
Am 16.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 675,60 CHF. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 1,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 31,84 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,72 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Lonza-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 26.01.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,44 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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