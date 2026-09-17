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17.09.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Lonza Aktie News: Lonza zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lonza. Das Papier von Lonza konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 542,80 CHF.

Lonza
542.78 CHF 0.64%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 542,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'923 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lonza-Aktie bei 545,40 CHF. Bei 541,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'248 Lonza-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 10,13 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,62 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,21 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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