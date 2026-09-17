Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 539,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'885 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Lonza-Aktie sogar auf 545,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 541,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 22'044 Lonza-Aktien.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lonza-Aktie 18,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,62 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,21 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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