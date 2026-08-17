Lonza Aktie News: Lonza steigt am Montagvormittag

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 563,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'376 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Lonza-Aktie bei 564,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 562,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 7'856 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 591,00 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 4,60 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 24,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,59 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 26.01.2028 dürfte Lonza die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lonza-Aktie in Höhe von 18,14 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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