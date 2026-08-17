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Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

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17.08.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza steigt am Montagvormittag

Lonza Aktie News: Lonza steigt am Montagvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Lonza. Das Papier von Lonza konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 563,80 CHF.

Lonza
562.85 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 563,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'376 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Lonza-Aktie bei 564,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 562,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 7'856 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 591,00 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 4,60 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 24,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,59 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 26.01.2028 dürfte Lonza die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lonza-Aktie in Höhe von 18,14 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 562.6 15.12.2028 151950158
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 187.5333 18.12.2026 147852075
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Long 9.0742 8.36 157975928
Long 20.837 2.05 159013313
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8604 13.37 147677922
Short 10.4185 6.26 149108701
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 128418879
Long 8 -12.50 133478810
Long 12 -8.33 139996986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 15’818.88 8.99 SOWBPU
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