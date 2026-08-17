Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.08.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza steigt am Montagvormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Lonza. Das Papier von Lonza konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 563,80 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 563,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'376 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Lonza-Aktie bei 564,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 562,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 7'856 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 591,00 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 4,60 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 24,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,59 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 26.01.2028 dürfte Lonza die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lonza-Aktie in Höhe von 18,14 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 10 Jahren eingebracht
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor 3 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
09:29
|Lonza Aktie News: Lonza steigt am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Lonza Aktie News: Lonza gibt am Freitagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SMI aktuell: SMI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Handel in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Lonza Aktie News: Lonza am Freitagmittag billiger (finanzen.ch)
Analysen zu Lonza AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX mit überschaubaren Abschlägen aber auf Sicht des Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls leicht abwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.