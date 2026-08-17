Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 566,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'322 Punkten liegt. In der Spitze legte die Lonza-Aktie bis auf 568,40 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 562,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 28'491 Lonza-Aktien.

Am 10.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 591,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,38 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 19,71 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,59 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 5,00 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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