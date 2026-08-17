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17.08.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Montagmittag fester

Lonza Aktie News: Lonza am Montagmittag fester

Die Aktie von Lonza zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 563,40 CHF zu.

Lonza
562.85 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 563,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'337 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 565,00 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 562,00 CHF. Bisher wurden heute 15'563 Lonza-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2026 bei 591,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 4,67 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 454,60 CHF ab. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 23,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Lonza-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,59 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,14 CHF je Lonza-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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