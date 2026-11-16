Lonza Aktie News: Lonza zeigt sich am Montagvormittag fester

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 669,40 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'185 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Lonza-Aktie bis auf 671,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 670,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 5'264 Lonza-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 674,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,09 Prozent.

Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,71 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,42 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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