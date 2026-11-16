|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza zeigt sich am Montagvormittag fester
Die Aktie von Lonza gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 669,40 CHF zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 669,40 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'185 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Lonza-Aktie bis auf 671,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 670,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 5'264 Lonza-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 674,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,09 Prozent.
Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,71 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2028 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,42 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie
Lonza-Aktie kaum verändert: Bertha Steinmetz Vilela wird neue Personalchefin
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor einem Jahr verdient
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 10 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
12:29
|Lonza Aktie News: Lonza zeigt sich am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|Lonza Aktie News: Lonza zeigt sich am Montagvormittag fester (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Nachmittag seitwärts (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Lonza-Aktie kaum verändert: Bertha Steinmetz Vilela wird neue Personalchefin (AWP)
|
12.11.26
|Gewinne in Zürich: SMI nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Lonza Appoints Bertha Steinmetz Vilela as Chief Human Resources Officer (EQS Group)
Analysen zu Lonza AG (N)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.