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16.11.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza zeigt sich am Mittag freundlich
Die Aktie von Lonza gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 673,00 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 673,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'196 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 674,20 CHF erreichte die Lonza-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 670,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 19'883 Lonza-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 674,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 454,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 48,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,71 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,42 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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