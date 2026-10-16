Lonza Aktie News: Anleger schicken Lonza am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 602,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'325 Punkten steht. Die Lonza-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 601,00 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 602,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 12'093 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2026 auf bis zu 608,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 0,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 32,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,61 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.

In der Lonza-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,13 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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