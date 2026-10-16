Lonza Aktie News: Lonza verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Lonza-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 602,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'375 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Lonza-Aktie bis auf 597,60 CHF. Bei 602,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 50'615 Lonza-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 608,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lonza-Aktie mit einem Kursplus von 1,06 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (454,60 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,61 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 5,00 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,13 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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