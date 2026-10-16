Lonza Aktie News: Anleger schicken Lonza am Mittag ins Minus

Die Lonza-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 600,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'359 Punkten liegt. Die Lonza-Aktie gab in der Spitze bis auf 598,80 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 602,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33'076 Lonza-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 608,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 1,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 24,33 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,61 CHF aus.

Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,13 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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