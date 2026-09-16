Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochvormittag in Grün

Um 09:28 Uhr wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 538,00 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'821 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Lonza-Aktie bis auf 538,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 536,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'206 Lonza-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF an. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 11,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 18,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,62 CHF.

Die Lonza-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet. Am 26.01.2028 wird Lonza schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lonza-Aktie in Höhe von 18,21 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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