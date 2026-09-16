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Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

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16.09.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochnachmittag in Grün

Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochnachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lonza. Zuletzt konnte die Aktie von Lonza zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 538,00 CHF.

Lonza
539.34 CHF 0.39%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 538,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'833 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Lonza-Aktie bis auf 541,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 536,40 CHF. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39'690 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 597,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 11,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 5,00 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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