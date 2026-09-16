Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochnachmittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 538,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'833 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Lonza-Aktie bis auf 541,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 536,40 CHF. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39'690 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 597,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 11,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 5,00 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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