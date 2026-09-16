Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.09.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochnachmittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lonza. Zuletzt konnte die Aktie von Lonza zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 538,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 538,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'833 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Lonza-Aktie bis auf 541,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 536,40 CHF. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39'690 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 597,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 11,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 5,00 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie
Lonza-Aktie gefragt: Bau einer neuen Spray-Drying-Anlage in den USA
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 10 Jahren verdient
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lonza-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
16.09.26
|Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Lonza Aktie News: Lonza präsentiert sich am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochvormittag in Grün (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SMI aktuell: SMI verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Optimismus in Zürich: nachmittags Gewinne im SMI (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SIX-Handel: SMI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)