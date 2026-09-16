Lonza Aktie News: Lonza präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 540,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'860 Punkten liegt. In der Spitze legte die Lonza-Aktie bis auf 541,60 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 536,40 CHF. Der Tagesumsatz der Lonza-Aktie belief sich zuletzt auf 27'316 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 597,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,66 Prozent. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lonza-Aktie mit einem Verlust von 15,85 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,21 CHF je Aktie in den Lonza-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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