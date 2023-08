Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 480,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 10'995 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Lonza-Aktie bei 479,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 486,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 54'510 Stück.

Am 06.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 599,40 CHF an. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 19,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 436,80 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 9,06 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 22.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Lonza.

Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2022 14,76 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch