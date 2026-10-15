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15.10.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza zieht am Vormittag an

Lonza Aktie News: Lonza zieht am Vormittag an

Die Aktie von Lonza zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 592,60 CHF.

Lonza
603.08 CHF 3.26%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 592,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'230 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lonza-Aktie zog in der Spitze bis auf 595,00 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 593,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 12'197 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 597,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.

Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,61 CHF ausgeschüttet werden.

Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,15 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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