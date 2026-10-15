Lonza Aktie News: Lonza verteuert sich am Mittag

Die Lonza-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 598,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'192 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 601,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 593,40 CHF. Zuletzt wechselten 74'182 Lonza-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 601,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 24,01 Prozent sinken.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,61 CHF je Aktie ausschütten.

Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Lonza-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 26.01.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,15 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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