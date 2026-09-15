Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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15.09.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Anleger schicken Lonza am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 536,00 CHF zu.
Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 536,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'796 Punkten steht. Die Lonza-Aktie legte bis auf 536,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 531,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 32'377 Lonza-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 15,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,62 CHF belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Lonza-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,21 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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