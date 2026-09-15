Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’805 -0.5%  SPI 19’456 -0.4%  Dow 51’903 -1.0%  DAX 25’378 -0.3%  Euro 0.9455 0.2%  EStoxx50 6’226 -0.6%  Gold 4’284 -0.4%  Bitcoin 62’099 -2.9%  Dollar 0.8192 0.3%  Öl 108.3 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie schwächer: Ist eine 3-Billionen-Dollar-Bewertung realistisch?
Apple-Aktie dennoch tiefer: SpaceX- und Tesla-CEO Musk lässt Wettbewerbsklage gegen iKonzern fallen
Chip-Aktien wie NVIDIA & Co. im Blick: Experten fordern Gespräch zwischen USA und China über KI
Konkurrenz für OpenAI, Google & Co.: DeepL rüstet Sprach-KI auf - Übersetzen mit eigenem Tonfall
Sandoz-Aktie tiefer: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
Suche...
ETF Sparplan

Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Anleger schicken Lonza am Nachmittag ins Plus

Lonza Aktie News: Anleger schicken Lonza am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 536,00 CHF zu.

Lonza
537.22 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 536,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'796 Punkten steht. Die Lonza-Aktie legte bis auf 536,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 531,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 32'377 Lonza-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 15,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,62 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Lonza-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,21 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

Lonza-Aktie gefragt: Bau einer neuen Spray-Drying-Anlage in den USA

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 10 Jahren verdient

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lonza-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4901 18.12.2026 154520597
Long 12.0181 17.12.2027 139789177
Long 532.4 16.10.2026 158827923
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.1865 17.12.2027 151949988
Short 11.8311 19.03.2027 158463561
Short 265.9 18.09.2026 158194256
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1865 11.12 156564877
Long 11.5739 5.64 159012660
Long 19.6963 1.98 157975927
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.4825 14.35 147677921
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.76 128418879
Long 8 -12.24 133478810
Long 12 -8.06 139996986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lonza AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten