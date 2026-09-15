Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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15.09.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Anleger schicken Lonza am Mittag ins Minus
Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lonza-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 530,40 CHF abwärts.
Die Lonza-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 530,40 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'775 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Lonza-Aktie ging bis auf 527,00 CHF. Bei 531,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 14'024 Lonza-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (597,80 CHF) erklomm das Papier am 25.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 11,27 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 16,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 5,00 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,21 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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