Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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14.10.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Anleger greifen bei Lonza am Vormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lonza. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 575,60 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 575,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'950 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 578,40 CHF erreichte die Lonza-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 565,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 24'109 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 597,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Gewinne von 3,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 21,02 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Lonza-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF.
Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,21 CHF je Lonza-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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