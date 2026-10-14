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14.10.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Lonza Aktie News: Lonza präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 580,00 CHF.

Lonza
599.85 CHF 2.71%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 580,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'067 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 581,80 CHF. Bei 565,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 55'783 Lonza-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 597,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lonza-Aktie mit einem Kursplus von 3,07 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.

Die Lonza-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,21 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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