Lonza Aktie News: Lonza am Montagvormittag fester

Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 535,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 536,20 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 533,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'029 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 597,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lonza-Aktie derzeit noch 11,70 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lonza-Aktie mit einem Verlust von 15,06 Prozent wieder erreichen.

Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,62 CHF belaufen.

Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,21 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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