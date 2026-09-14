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14.09.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza präsentiert sich am Nachmittag fester

Lonza Aktie News: Lonza präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lonza. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 535,40 CHF zu.

Lonza
537.44 CHF 0.99%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 535,40 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'904 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lonza-Aktie bisher bei 541,00 CHF. Bei 533,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 38'165 Lonza-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,65 Prozent hinzugewinnen. Bei 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 17,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lonza-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,62 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 26.01.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,21 CHF je Lonza-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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