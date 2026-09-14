Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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14.09.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Mittag in Grün
Die Aktie von Lonza gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 539,00 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 539,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'934 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lonza-Aktie bei 540,20 CHF. Bei 533,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 22'053 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 10,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 454,60 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lonza einen Gewinn von 18,21 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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