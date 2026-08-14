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14.08.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Freitagvormittag nahezu unbewegt

Lonza Aktie News: Lonza am Freitagvormittag nahezu unbewegt

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Lonza. Mit einem Kurs von 572,60 CHF zeigte sich die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Lonza
559.96 CHF -2.34%
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Die Lonza-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 572,60 CHF an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'497 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lonza-Aktie bisher bei 574,00 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Lonza-Aktie bis auf 572,60 CHF. Mit einem Wert von 572,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Lonza-Aktie belief sich zuletzt auf 2'223 Aktien.

Am 10.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 591,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 3,21 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,61 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,59 CHF ausgeschüttet werden.

Die Lonza-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 18,14 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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