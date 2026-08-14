Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.08.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza gibt am Freitagnachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lonza. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 558,60 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Lonza-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 558,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'350 Punkten steht. Die Lonza-Aktie sank bis auf 556,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 572,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 31'058 Lonza-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (591,00 CHF) erklomm das Papier am 10.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 454,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lonza-Aktie mit einem Verlust von 18,62 Prozent wieder erreichen.
Lonza-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,59 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.
In der Lonza-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 10 Jahren eingebracht
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor 3 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
16:29
|Lonza Aktie News: Lonza gibt am Freitagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
12:29
|Lonza Aktie News: Lonza am Freitagmittag billiger (finanzen.ch)
|
12:26
|Freitagshandel in Zürich: SLI notiert am Mittag um Schlusskurs vonDonnerstag (finanzen.ch)
|
09:29
|Lonza Aktie News: Lonza am Freitagvormittag nahezu unbewegt (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Handel in Zürich: SMI am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)