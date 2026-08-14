Lonza Aktie News: Lonza gibt am Freitagnachmittag ab

Um 16:28 Uhr fiel die Lonza-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 558,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'350 Punkten steht. Die Lonza-Aktie sank bis auf 556,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 572,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 31'058 Lonza-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (591,00 CHF) erklomm das Papier am 10.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 454,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lonza-Aktie mit einem Verlust von 18,62 Prozent wieder erreichen.

Lonza-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,59 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

In der Lonza-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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