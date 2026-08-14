Lonza Aktie News: Lonza am Freitagmittag billiger

Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 567,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'442 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Lonza-Aktie bis auf 562,80 CHF. Bei 572,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 13'298 Stück.

Am 10.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 591,00 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (454,60 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 19,85 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Lonza-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,59 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lonza-Aktie in Höhe von 18,14 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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