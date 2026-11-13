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13.11.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza macht am Freitagvormittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lonza. Das Papier von Lonza legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 666,80 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 666,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'069 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Lonza-Aktie bei 667,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 667,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 24'316 Lonza-Aktien.
Bei einem Wert von 674,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Mit einem Zuwachs von 1,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Abschläge von 31,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,71 CHF je Aktie ausschütten.
Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 26.01.2028 dürfte Lonza die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,42 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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