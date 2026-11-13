Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Nachmittag seitwärts

Die Lonza-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 665,60 CHF an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 15'084 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Lonza-Aktie bis auf 667,80 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Lonza-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 663,00 CHF aus. Mit einem Wert von 667,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 44'314 Lonza-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 674,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Mit Abgaben von 31,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lonza-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,71 CHF aus.

Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,42 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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