Lonza Aktie News: Lonza verteidigt am Freitagmittag Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Lonza-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 665,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 15'113 Punkten liegt. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 667,80 CHF aus. Bei 664,80 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 667,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32'367 Lonza-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 674,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 1,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 454,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,71 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Schätzungsweise am 26.01.2028 dürfte Lonza die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,42 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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