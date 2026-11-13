|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza verteidigt am Freitagmittag Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Lonza. Im SIX SX-Handel kam die Lonza-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 665,60 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Lonza-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 665,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 15'113 Punkten liegt. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 667,80 CHF aus. Bei 664,80 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 667,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32'367 Lonza-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 674,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 1,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 454,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,71 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Schätzungsweise am 26.01.2028 dürfte Lonza die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,42 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie
Lonza-Aktie kaum verändert: Bertha Steinmetz Vilela wird neue Personalchefin
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor einem Jahr verdient
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 10 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
13.11.26
|Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Nachmittag seitwärts (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Lonza Aktie News: Lonza verteidigt am Freitagmittag Tendenz (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Lonza Aktie News: Lonza macht am Freitagvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Gewinne in Zürich: SMI nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Lonza Appoints Bertha Steinmetz Vilela as Chief Human Resources Officer (EQS Group)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Börse Zürich: SLI steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Lonza AG (N)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Lonza am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.