Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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13.10.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 573,80 CHF an der Tafel.
Zum Vortag unverändert notierte die Lonza-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 573,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'035 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 578,00 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Lonza-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 572,20 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 572,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 9'524 Stück.
Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lonza-Aktie derzeit noch 4,18 Prozent Luft nach oben. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,77 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,62 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Schätzungsweise am 26.01.2028 dürfte Lonza die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,21 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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