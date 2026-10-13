Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.10.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagnachmittag tiefer
Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 570,20 CHF.
Die Lonza-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 570,20 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'942 Punkten notiert. Die Lonza-Aktie sank bis auf 568,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 572,20 CHF. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37'210 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lonza-Aktie derzeit noch 4,84 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 454,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lonza-Aktie mit einem Verlust von 20,27 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.
Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,21 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lonza von vor 10 Jahren abgeworfen
ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt
Lonza-Aktie im Aufwind: Kooperation mit US-Unternehmen Asimov zur Herstellung von Lentivirus-Vektoren verkündet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
16:29
|Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Zürich: SLI legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
12:29
|Lonza Aktie News: Lonza legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SLI steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
12.10.26
|SMI-Handel aktuell: Anleger lassen SMI zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Lonza Expands Dual-Payload ADC Technology Offering Through Exclusive Access to Qurient’s CDK7 Inhibitors (EQS Group)
Analysen zu Lonza AG (N)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.