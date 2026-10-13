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13.10.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagnachmittag tiefer

Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 570,20 CHF.

Lonza
566.68 CHF -0.93%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 570,20 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'942 Punkten notiert. Die Lonza-Aktie sank bis auf 568,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 572,20 CHF. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37'210 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lonza-Aktie derzeit noch 4,84 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 454,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lonza-Aktie mit einem Verlust von 20,27 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.

Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,21 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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