Lonza Aktie News: Lonza reagiert am Vormittag positiv

Um 09:28 Uhr wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 570,00 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'489 Punkten notiert. Bei 571,00 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 568,80 CHF. Der Tagesumsatz der Lonza-Aktie belief sich zuletzt auf 2'820 Aktien.

Am 10.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 591,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 3,55 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 25,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Lonza-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,59 CHF.

Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.01.2028 dürfte Lonza die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,14 CHF je Lonza-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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