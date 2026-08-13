Lonza Aktie News: Lonza am Donnerstagnachmittag stärker

Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 576,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'503 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Lonza-Aktie bis auf 576,60 CHF. Mit einem Wert von 568,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 36'124 Lonza-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2026 bei 591,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,08 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,59 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,14 CHF je Lonza-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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