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13.08.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Donnerstagnachmittag stärker

Lonza Aktie News: Lonza am Donnerstagnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Lonza. Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 576,00 CHF.

Lonza
573.38 CHF 1.60%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 576,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'503 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Lonza-Aktie bis auf 576,60 CHF. Mit einem Wert von 568,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 36'124 Lonza-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2026 bei 591,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,08 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,59 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,14 CHF je Lonza-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.9917 18.12.2026 147852166
Long 767.4667 18.12.2026 133694154
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.9241 17.12.2027 151949988
Short 575.6 18.09.2026 148619867
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 16.9294 3.00 159435485
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.693 10.85 147677922
Short 9.9241 6.16 147677921
Short 19.8483 1.36 158827996
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.31 128418879
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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