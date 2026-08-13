Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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13.08.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Donnerstagmittag stärker
Die Aktie von Lonza gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Lonza-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 572,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'500 Punkten tendiert. Die Lonza-Aktie legte bis auf 572,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 568,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 18'140 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 591,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2026). 3,32 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 25,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,59 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Schätzungsweise am 26.01.2028 dürfte Lonza die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,14 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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