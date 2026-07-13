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Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

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13.07.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Montagmittag tiefer

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Montagmittag tiefer

Die Aktie von Lonza gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 584,80 CHF.

Lonza
584.11 CHF -0.55%
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Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 584,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'246 Punkten liegt. Im Tief verlor die Lonza-Aktie bis auf 582,60 CHF. Bei 585,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 15'768 Lonza-Aktien umgesetzt.

Bei 594,80 CHF erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,71 Prozent hinzugewinnen. Bei 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,26 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Lonza-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,52 CHF aus.

Lonza wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 22.07.2026 vorlegen. Am 16.07.2027 wird Lonza schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 17,66 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 586 18.09.2026 149239295
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Long 15.7946 3.36 158464405
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.234 12.42 148107986
Short 12.2083 4.77 147677921
Short 17.2353 2.55 149108701
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -42.92 129746997
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