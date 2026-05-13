Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochvormittag tiefer

Um 09:28 Uhr rutschte die Lonza-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 476,70 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'173 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Lonza-Aktie bei 475,70 CHF. Bei 478,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'646 Lonza-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 594,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,77 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lonza-Aktie mit einem Verlust von 4,64 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,57 CHF. Im Vorjahr hatte Lonza 5,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lonza dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 22.07.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 16.07.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 17,80 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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