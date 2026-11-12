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12.11.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Lonza zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Lonza-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 664,00 CHF.
Die Lonza-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 664,00 CHF an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 15'122 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lonza-Aktie bisher bei 668,80 CHF. In der Spitze büsste die Lonza-Aktie bis auf 662,20 CHF ein. Bei 667,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 26'676 Lonza-Aktien gehandelt.
Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 674,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 1,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.
Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,71 CHF ausgeschüttet werden.
Die Lonza-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lonza einen Gewinn von 18,42 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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