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12.11.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Mittag gesucht
Die Aktie von Lonza gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 667,20 CHF zu.
Das Papier von Lonza konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 667,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'174 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Lonza-Aktie bis auf 668,80 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 667,60 CHF. Bisher wurden heute 10'291 Lonza-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 674,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Gewinne von 1,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,71 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,42 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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