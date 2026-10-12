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12.10.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag leichter

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag leichter

Die Aktie von Lonza gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 571,40 CHF.

Lonza
571.96 CHF -0.14%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 571,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'861 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Lonza-Aktie bis auf 571,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 574,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'398 Lonza-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 597,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,62 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 454,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF. Im Vorjahr hatte Lonza 5,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.

In der Lonza-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,21 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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