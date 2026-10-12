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12.10.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag in Grün

Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Lonza gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 576,20 CHF.

Lonza
571.97 CHF -0.14%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 576,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'892 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lonza-Aktie bisher bei 577,00 CHF. Bei 574,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 18'643 Lonza-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 597,80 CHF. 3,75 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 21,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lonza-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,62 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 18,21 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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