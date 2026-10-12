Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Lonza gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 576,20 CHF.
Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 576,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'892 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lonza-Aktie bisher bei 577,00 CHF. Bei 574,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 18'643 Lonza-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 597,80 CHF. 3,75 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 21,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Lonza-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,62 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 18,21 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lonza von vor 10 Jahren abgeworfen
ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt
Lonza-Aktie im Aufwind: Kooperation mit US-Unternehmen Asimov zur Herstellung von Lentivirus-Vektoren verkündet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
16:29
|Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
14:00
|Lonza Expands Dual-Payload ADC Technology Offering Through Exclusive Access to Qurient’s CDK7 Inhibitors (EQS Group)
|
12:29
|Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Montagmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
09:29
|Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|SMI aktuell: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Börse Zürich in Grün: SMI am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Lonza AG (N)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.