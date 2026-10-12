Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Lonza-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 572,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'820 Punkten liegt. Bei 575,20 CHF erreichte die Lonza-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büsste die Lonza-Aktie bis auf 570,60 CHF ein. Bei 574,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 11'348 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lonza-Aktie derzeit noch 4,40 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 20,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,62 CHF.

Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,21 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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