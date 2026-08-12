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Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

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12.08.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag im Minus

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lonza. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 571,40 CHF.

Lonza
564.33 CHF -2.44%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 571,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'539 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Lonza-Aktie bei 569,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 573,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'775 Lonza-Aktien.

Am 10.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 591,00 CHF an. Gewinne von 3,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 454,60 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,59 CHF belaufen.

Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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