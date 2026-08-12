Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza fällt am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 562,20 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 562,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'446 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Lonza-Aktie bis auf 562,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 573,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 22'884 Lonza-Aktien umgesetzt.
Am 10.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 591,00 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 4,87 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 454,60 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 19,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 5,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,59 CHF je Lonza-Aktie.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,14 CHF je Lonza-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor 3 Jahren verdient
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
16:29
|Lonza Aktie News: Lonza fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Lonza Aktie News: Lonza am Mittag billiger (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag im Minus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SIX-Handel SMI zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SIX-Handel SLI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Lonza AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: Dow kaum verändert-- SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.