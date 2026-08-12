Lonza Aktie News: Lonza fällt am Nachmittag

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 562,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'446 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Lonza-Aktie bis auf 562,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 573,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 22'884 Lonza-Aktien umgesetzt.

Am 10.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 591,00 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 4,87 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 454,60 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 19,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 5,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,59 CHF je Lonza-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,14 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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