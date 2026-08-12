Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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12.08.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Mittag billiger
Die Aktie von Lonza gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 566,40 CHF.
Das Papier von Lonza gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 566,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'474 Punkten steht. Die Lonza-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 565,40 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 573,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 14'979 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 591,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 19,74 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Lonza-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,59 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2028 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 18,14 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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