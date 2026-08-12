Lonza Aktie News: Lonza am Mittag billiger

Das Papier von Lonza gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 566,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'474 Punkten steht. Die Lonza-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 565,40 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 573,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 14'979 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 591,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 19,74 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Lonza-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,59 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 18,14 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor 3 Jahren verdient

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor einem Jahr eingebracht