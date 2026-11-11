Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Die Lonza-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 663,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'044 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Lonza-Aktie bis auf 664,40 CHF. Bei 660,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'054 Lonza-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 674,00 CHF. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 1,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,71 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.

Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.

Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 18,42 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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