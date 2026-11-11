Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Nachmittag

Das Papier von Lonza konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 662,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'029 Punkten steht. Der Kurs der Lonza-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 665,00 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 660,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 37'402 Lonza-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 674,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,81 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 454,60 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lonza-Aktie 45,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Lonza-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,71 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,42 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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