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11.11.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Nachmittag

Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lonza. Zuletzt wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 662,00 CHF nach oben.

Lonza
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Das Papier von Lonza konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 662,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'029 Punkten steht. Der Kurs der Lonza-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 665,00 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 660,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 37'402 Lonza-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 674,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,81 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 454,60 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lonza-Aktie 45,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Lonza-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,71 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,42 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Long 14’187.19 13.56 SYBDTU
Long 13’597.86 8.91 S1B6WU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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