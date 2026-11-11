Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’181 0.8%  SPI 21’363 0.8%  Dow 52’486 0.5%  DAX 26’939 1.0%  Euro 0.9231 -0.1%  EStoxx50 6’418 0.4%  Gold 3’932 -1.4%  Bitcoin 61’032 -0.8%  Dollar 0.8322 -0.1%  Öl 92.8 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Rohstoffpreise am Donnerstagvormittag
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Keine Probleme durch NVIDIA-Führungskrise erwartet
Siemens-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform
MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 661,20 CHF.

Lonza
666.20 CHF 0.66%
Kaufen Verkaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Lonza-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 661,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 15'000 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 665,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lonza-Aktie bisher bei 660,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 660,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 10'831 Lonza-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (674,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 1,90 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 31,25 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,71 CHF ausgeschüttet werden.

Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.

Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,42 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 10 Jahren verdient

Lonza-Aktie fester: US-Übernahme soll 250 Millionen Franken Umsatz bringen

Lonza-Aktie fester: Schweizer Auftragsfertiger baut Biokonjugat-Kapazitäten in Visp aus

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4247 16.06.2028 157230653
Long 12.4679 20.12.2030 160235631
Long 8847.999 18.12.2026 133694154
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6635.9995 18.12.2026 158194257
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4247 10.86 161119092
Long 12.0145 5.16 161595361
Long 18.3556 2.44 162170558
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.608 11.44 162066640
Short 12.4679 4.01 158463372
Short 18.88 1.36 162170620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -49.38 129746997
Long 8 -28.34 147181648
Long 12 -32.79 144020677
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lonza AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Lonza AG (N)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:49 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
09:03 SMI-Anlegern fehlt der Mut
08:29 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Erholung an den GD100
11.11.26 Logo WHS Claude-Macher Anthropic: 64-Milliarden-IPO – steigt jetzt der Preis?
11.11.26 Singles Day, Black Friday und alle drehen durch
11.11.26 KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’639.42 19.66 S9BVAU
Short 15’955.99 13.94 S03BFU
Short 16’566.01 8.85 SVB67U
SMI-Kurs: 15’180.87 12.11.2026 09:59:26
Long 14’393.97 19.53 S1OTBU
Long 14’078.91 13.92 SABJEU
Long 13’458.83 8.91 S1B77U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Lonza am 11.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an
SMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
Ypsomed-Aktie hebt ab: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Aufschlag
Alcon-Aktien nach Zahlen im Ausverkauf

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.