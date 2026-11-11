Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Zum Vortag unverändert notierte die Lonza-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 661,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 15'000 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 665,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lonza-Aktie bisher bei 660,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 660,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 10'831 Lonza-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (674,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 1,90 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 31,25 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,71 CHF ausgeschüttet werden.

Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.

Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,42 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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