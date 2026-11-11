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11.11.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 661,20 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Lonza-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 661,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 15'000 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 665,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lonza-Aktie bisher bei 660,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 660,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 10'831 Lonza-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (674,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 1,90 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 31,25 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,71 CHF ausgeschüttet werden.
Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.
Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,42 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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